Gaza | Bindi In piazza grande partecipazione spontanea

Roma si anima di spontanea solidarietà con Gaza: una piazza gremita di cittadini che esprimono il loro desiderio di pace e giustizia, senza ordini o convenzioni. La partecipazione autentica emerge come un chiaro segnale di un popolo italiano che si erge contro la disumanità, chiedendo ascolto e azioni concrete alla politica. Un momento di forte coinvolgimento che dimostra come la voce della cittadinanza possa fare la differenza, anche in tempi complessi.

ROMA – “Oggi c’è una grande partecipazione e anche molto spontanea, non ho visto pullman organizzati. Quindi la gente in piazza esprime il desiderio vero del popolo italiano che si ribella alla disumanità ed è giusto che la politica dia voce a un sentimento così diffuso. Potevano essere di più? Ma non mi sembra che quelli di ieri (a Milano, ndr) avrebbero fatto la differenza”. L’ha detto Rosy Bindi, ex presidente del Pd ed ex ministra, intercettata durante il corteo per Gaza in corso a Roma e promosso da Pd, M5s e Avs. E sulle responsabilità del governo israeliano, ha aggiunto: “Il governo Netanyahu approfitta per fare quello che voleva fare da sempre, adesso si sta consumando a Gaza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gaza: Bindi, “In piazza grande partecipazione spontanea”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Piazza Partecipazione Spontanea Gaza

Grande partecipazione in Piazza del Popolo per la Giornata Internazionale della Celiachia - Venerdì 16 maggio, Piazza del Popolo ha accolto numerosi cittadini in occasione della Giornata Internazionale della Celiachia.

Manifestazione pro-Gaza: oltre 300mila a Roma. Schlein: in piazza l’Italia che non tace - Sul palco, oltre agli interventi dei leader dei partiti promotori, si alterneranno le testimonianze di attivisti e giornalisti ... Si legge su ilsole24ore.com

Manifestazione per Gaza, organizzatori: “300mila in piazza”. Schlein: Italia che non tace - Sono attese circa 50mila persone. Il corteo parte - alle 14 - da piazza Vittorio e arriva a piazza San Giovanni. Qui, dal palco, in programma gli interventi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola ... Secondo tg24.sky.it

Corteo per Gaza, le opposizioni insieme: “Fermare il massacro, governo codardo”. E la piazza chiede unità ai leader - Arrivano in 300mila, secondo M5s, Pd e Avs. I segretari parlano di "genocidio" o "pulizia etnica" e chiedono al governo di fermare l'acquisto di armi da Tel Aviv ... ilfattoquotidiano.it scrive

Centinaia in piazza a Malmö, protestano per Gaza e contro la partecipazione di Israele a Eurovision