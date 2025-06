Gaza al via a Roma la manifestazione del centrosinistra | migliaia in piazza

A Roma, migliaia di persone si sono date appuntamento in piazza Vittorio per chiedere un immediato stop al massacro a Gaza. La manifestazione, promossa da Pd, M5S e Avs, vede la partecipazione di leader come Elly Schlein e Giuseppe Conte, unendo cittadini provenienti da tutta Italia sotto il messaggio di solidarietà e pace. Da qui, il corteo si dirige verso San Giovanni: un gesto di forte unità e impegno civile che non lascia indifferenti.

Con il titolo di ‘Gaza, stop al massacro’, ha preso il via a Roma la manifestazione voluta da Pd, M5S e Avs. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli sono dietro lo striscione di testa. Da piazza Vittorio si muove il corteo di migliaia di persone in direzione di piazza San Giovanni. Manifestanti da tutta Italia. Provengono da tutta Italia i manifestanti che a Roma, nonostante il grande caldo, si stanno radunando in piazza Vittorio Emanuele per partecipare alla mobilitazione pro Palestina organizzata dal Pd, M5s e Avs. In piazza ci sono gruppi provenienti da Veneto, Friuli, ma anche Sicilia, Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, al via a Roma la manifestazione del centrosinistra: migliaia in piazza

