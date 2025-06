Gauff vince il Roland Garros e su X spopola… Panatta

Dopo la storica vittoria di Coco Gauff al Roland Garros 2025, i social sono in fermento: tra applausi e congratulazioni, spunta il nome di Adriano Panatta. La frase dell’ex campione italiano, che ha ispirato generazioni di appassionati, torna al centro del dibattito, dimostrando quanto il passato possa illuminare il presente. È un momento di celebrazione e memoria, dove storia e attualità si incontrano in un abbraccio vincente.

Coco Gauff ha vinto il Roland Garros 2025 e sui social si pensa ad Adriano Panatta. Dopo la vittoria di oggi, sabato 7 giugno, contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, sconfitta in finale in rimonta in tre set, tanti tifosi e appassionati di tennis hanno ricordato le parole dell'ex giocatore azzurro.

Coco Gauff ha vinto il Roland Garros ed è stata a mani basse la migliore giocatrice su terra del 2025. E quindi grazie a questo atroce e irricevibile discorso Panatta passa pure per incompetente, oltre che per razzista e sessista. Partecipa alla discussione

Tutto nel culo di Panatta. #Gauff #Sabalenka #RolandGarros Partecipa alla discussione

