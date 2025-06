Gauff regina del Roland Garros Sabalenka in lacrime | La mia peggior finale

Sul difficile cammino verso il trono di Parigi, Coco Gauff ha scritto una pagina indimenticabile della storia del tennis, conquistando il suo primo titolo a Roland Garros. La giovane statunitense ha saputo superare la prova più dura, facendo emergere talento e determinazione in un match emozionante contro Aryna Sabalenka. Un trionfo che segna l'inizio di una nuova era nel circuito, lasciando il pubblico incantato e i ricordi di questa finale a distanza di anni ancora vibranti.

Parigi, 7 giugno 2025 – Il Roland Garros è di Coco Gauff: la 21enne statunitense, numero 2 del ranking Wta, ha battuto nella finale femminile Aryna Sabalenka, 27 anni, numero 1 al mondo. Dopo un primo set vinto dalla bielorussa per 7-5, la georgiana prende il largo, incassando il secondo set 6-2 e il terzo per 6-4. “La peggiore finale della mia carriera”, ha commentato il lacrime Sabalenka che ha sofferto più dell’avversaria il vento sul Philippe Chatrier, mal gestendo i momenti di nervosismo. "Ringrazio il mio team per essere al mio fianco e continuare a spingermi – sono state le prime parole a caldo di Gauff a fine partita – Poi ringrazio i miei genitori, per tutto quello che fanno per me, e i miei fratelli a casa, che mi ispirano più di quanto pensano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net