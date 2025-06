Gauff regina al Roland Garros Sabalenka battuta in finale

Coco Gauff scrive una nuova pagina di storia al Roland Garros, conquistando il suo primo titolo in un grande torneo e lasciando senza fiato gli appassionati di tennis di tutto il mondo. In una finale emozionante, ha saputo ribaltare le aspettative battendo la favoritissima Sabalenka in tre set, dimostrando maturità e determinazione. La vittoria di Gauff non è solo un traguardo personale, ma un segnale di rinascita per il tennis femminile internazionale.

La statunitense ribalta il pronostico in finale, la bielorussa si arrende in tre set PARIGI (FRANCIA) - Per la prima volta in carriera, Coco Gauff conquista il titolo del Roland Garros femminile, secondo Slam stagionale andato in scena sulla terra battuta parigina. La tennista statunitense, numero 2.

Martedì 2025 a Roland Garros segna l'inizio della seconda giornata di match, con i riflettori su Novak Djokovic e Coco Gauff.

L'americana ha sconfitto in tre set la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Per Gauff arriva il 10° titolo della carriera.

Coco Gauff vince il suo Slam n. 2 (dopo gli Us Open 2023) battendo la bielorussa Aryna Sabalenka in rimonta, in tre set. La statunitense, n. 3 del mondo, si è imposta 6-7, 6-2, 6-4. A 21 anni, quindi, la ...

La finale del doppio maschile Sfida tra numeri 1 nella finale doppio maschile: lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos sfidano il duo tutto inglese composto da Skupski e Salisbury.