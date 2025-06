Gatti la Juventus congela il suo rinnovo Su di lui il Napoli Manna lo stima molto Schira

Federico Gatti, il solido difensore della Juventus, vede il suo rinnovo congelato e il Napoli, con Manna che lo apprezza molto, rimane in agguato come potenziale acquirente. Dopo un iniciale accordo con Giuntoli, le trattative si sono arenate con l’arrivo di Comolli, lasciando tutto in sospeso fino dopo il Mondiale per club. La situazione rimane incerta, ma il suo futuro potrebbe essere ancora sotto i riflettori del calcio italiano.

Federico Gatti non ha più rinnovato con la Juventus. Lo scrive Nicolò Schira. L’operazione sembrava cosa fatta con Giuntoli ma adesso con Comolli è cambiato tutto. se ne riparlerà dopo il Mondiale per club. Tra le squadre interessate al centrale difensivo c’è il Napoli: il calciatore piace molto a Manna che lo conosce e lo stima da tempo. Ecco cosa ha scritto Schira su X: Comolli ha procrastinato il rinnovo di Federico Gatti a dopo il Mondiale per Club. Giuntoli aveva chiuso l’accordo per il rinnovo del centrale fino al 2030 con opzione per il 2031 a 2,5 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gatti, la Juventus congela il suo rinnovo. Su di lui il Napoli, Manna lo stima molto (Schira)

