Gatti Juventus rinnovo a rischio? C’è l’ombra di Manna e del Napoli sul difensore bianconero | svelata la proposta al calciatore Cosa succede

Il futuro di Federico Gatti in maglia Juventus è nuovamente sotto i riflettori: con il rinnovo in stand-by e l’ombra della concorrenza del Napoli e di Manna, si apre un nuovo capitolo. La proposta avanzata al difensore sembra aver acceso una vera e propria battaglia di mercato, mentre i tifosi restano in attesa di scelte decisive. Cosa succederà davvero? La risposta potrebbe arrivare a breve, quando le due parti troveranno un accordo...

Gatti Juventus, rinnovo a rischio? C’è l’ombra di Manna e del Napoli: i rivali hanno già avanzato una proposta al calciatore. Ultime. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il nuovo dg bianconero Comolli ha rimandato il rinnovo di Federico Gatti a dopo il Mondiale per Club. L’accordo per il rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031 a 2,5 milioni a stagione era stato già chiuso da Giuntoli. La priorità di Gatti rimane la Juventus, riferisce l’esperto di mercato, ma ora si aspetta che la promessa venga mantenuta. Il Napoli, infatti, è sempre in agguato: Manna lo stima molto dai tempi della Juve e gli avrebbe già proposto un contratto quinquennale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Juventus, rinnovo a rischio? C’è l’ombra di Manna e del Napoli sul difensore bianconero: svelata la proposta al calciatore. Cosa succede

