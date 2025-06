Gatti Juventus continua il corteggiamento del Napoli | il punto sul futuro del difensore E quel club di Premier League…

Il futuro di Federico Gatti si fa sempre più incerto: tra il corteggiamento del Napoli e le avances dalla Premier League, in particolare dall'Aston Villa, i riflettori sono accesi su questa giovane promessa della Juventus. Quale strada prenderà il difensore bianconero? La risposta potrebbe cambiare le sorti di questo spinoso rebus di mercato. Restate sintonizzati per gli ultimi sviluppi sul destino di Gatti.

