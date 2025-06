Gatti Juve rinnovo congelato! Se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club ma il Napoli… Il punto sul futuro del difensore bianconero che potrebbe essere lontano da Torino

Il futuro di Federico Gatti si fa sempre più incerto, con il rinnovo con la Juventus congelato e un’attenzione crescente da parte del Napoli. Dopo l’addio di Giuntoli, le trattative sono in stand-by, e tutto sarà rivalutato solo dopo il Mondiale per Club. La situazione si fa calda: il difensore potrebbe lasciare Torino. Cosa riserva il mercato in casa bianconera? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Gatti Juve, rinnovo congelato! Se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore. Cambia il futuro di Federico Gatti che sembrava a un passo dal rinnovo con la Juve nelle scorse settimane. L’addio di Giuntoli ha allungato ancora di più le tempistiche rinviando l’intesa per il nuovo contratto dopo al Mondiale per Club. Come riportato da Tuttosport, in questo modo il Napoli avrebbe tempo di inserirsi nella corsa al difensore che si è infiammata con l’interesse anche di alcuni club di Premier League. Aston Villa in primis ma anche Everton, Newcastle e West Ham sul difensore, il cui futuro è sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti Juve, rinnovo congelato! Se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club ma il Napoli… Il punto sul futuro del difensore bianconero che potrebbe essere lontano da Torino

