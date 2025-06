Gasperini nuovo allenatore della Roma è ufficiale

Gian Piero Gasperini diventa ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, segnando un capitolo entusiasmante per i giallorossi. Il tecnico piemontese, noto per il suo stile di gioco innovativo e la sua capacità di valorizzare i talenti emergenti, raccoglie il testimone di Claudio Ranieri in un momento cruciale. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da successi e sfide che lo hanno consacrato tra i protagonisti del calcio italiano e internazionale.

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso annuncia l’ingaggio del tecnico piemontese, reduce dalla lunga avventura sulla panchina dell’Atalanta. Gasperini raccoglie il testimone lasciato da Claudio Ranieri, che dopo aver chiuso la carriera da allenatore con la conclusione della stagione 2024-2025 assume un ruolo dirigenziale nella Roma. “La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori” scrive il club giallorosso sul suo sito. La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico”. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Gasperini nuovo allenatore della Roma, è ufficiale

In questa notizia si parla di: Gasperini Allenatore Roma Ufficiale

Allenatore cercasi, il Como blocca Fabregas: in seconda fila Gasperini e Terzic. La risposta di Ranieri ai tifosi - L'intrigo attorno alla scelta del nuovo allenatore della Roma si infittisce, con la situazione di Fabregas in secondo piano e i nomi di Gasperini e Terzic che emergono tra le opzioni.

New Podcast! "Episodio 273 - AS Roma a 360°: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Ufficiale il calendario della Serie A: si inizia con il Bologna" on @Spreaker #asroma #calcio #dybala #gasperini #romabologna #seriea #sport Partecipa alla discussione

Ora è ufficiale: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma https://ilfaroonline.it/2025/06/06/ora-e-ufficiale-gasperini-e-il-nuovo-allenatore-della-roma/610362/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca Partecipa alla discussione

Gian Piero Gasperini nuovo allenatore della Roma, è ufficiale: già impostato il suo programma di lavoro - Gian Piero Gasperini è ora ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. L'ex tecnico che con l'Atalanta ha vissuto 9 stagioni gloriose fatte di crescita e successi importanti, ha dunque preso in mano ... Riporta fanpage.it

Gasperini nuovo allenatore della Roma, è ufficiale: le ultime news, i retroscena e i dettagli - ROMA - Adesso è ufficiale, Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato la nuova guida per i prossimi tre anni, un progetto che avrà come protagonista ... Si legge su msn.com

Gasperini alla Roma, è ufficiale. Il club e Ranieri: “L’uomo giusto”. Juric all’Atalanta - Martedì 27/5 Mercoledì 28/5 Giovedì 29/5 Venerdì 30/5 Sabato 31/5 Domenica 1/6 Lunedì 2/6 Martedì 3/6 Mercoledì 4/6 Giovedì 5/6 Venerdì 6/6 Sabato 7/6 Domenica 8/6 Lunedì 9/6 Martedì 10/6 Venerdì 13/6 ... Come scrive msn.com

? BENVENUTO MISTER! | La prima intervista di Gian Piero Gasperini in giallorosso