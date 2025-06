Gasperini chiave per Kossounou ma l’Atalanta studia il riscatto | il piano Roma

Gasperini ha preso le redini a Trigoria, portando entusiasmo e nuove strategie per la Roma. La sua missione è chiara: creare una squadra competitiva, pronta a risalire in Champions League dopo sette anni di attese. Tra sguardi al mercato e idee innovative, il club studia anche il riscatto di Kossounou, con l’Atalanta pronta a valutare le offerte. La rivoluzione giallorossa sta per cominciare, e i tifosi possono sognare in grande.

Gasperini si è finalmente insediato a Trigoria, un centro sportivo che, a primo impatto, lo ha impressionato positivamente, pronto a diventare la nuova cosa dove sviluppare le sue idee calcistiche. Da oggi parte la missione di costruire una Roma da Champions League, un gruppo forte nelle gambe e nella mente che possa riportare il popolo giallorosso nella massima competizione europea 7 anni dopo l’ultima volta. Di mercato si è già cominciato a parlare, da un attacco che vede ben tre opzioni in Serie A, ad una difesa al momento scarna, che ha in Odilon Kossounou una pista percorribile. Qualche acciacco per il classe 2001 quest’anno in maglia nerazzurra ma comunque 23 presenze messe a referto ed un buon potenziale, cosa che i giallorossi hanno notato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini chiave per Kossounou, ma l’Atalanta studia il riscatto: il piano Roma

