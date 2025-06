Gasperini alla Roma l’uomo del ‘miracolo’ Atalanta deve conquistare una città diffidente

Gian Piero Gasperini, l’uomo del ‘miracolo’ Atalanta, ora si prepara a conquistare una città diffidente come Roma. Con i suoi successi sorprendenti e il carattere deciso, il tecnico sfida le aspettative e le tradizioni, portando entusiasmo e speranza in una piazza che aspettava un cambiamento. La sua sfida è grande, ma la sua determinazione potrebbe essere il segreto per scrivere un nuovo capitolo nella storia giallorossa. Ora, tutto dipende da lui.

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Da questo momento, anche ufficialmente. Arriva su una panchina ingombrante forte dei risultati del ‘miracolo’ Atalanta, portata in 9 anni stabilmente in Champions League e alla conquista di una storica Europa League, ma ci arriva con un profilo da ‘non romanista’. Gasperini non è Claudio Ranieri e non è neanche Daniele De Rossi, ma può giocarsi la grande scommessa di diventarlo sul campo, come è stato capace di fare Josè Mourinho. Se ci sono pochi dubbi sul piano tecnico e dell’esperienza maturata in una lunga carriera, a fare la differenza saranno i comportamenti, che a Roma contano più che altrove, oltre agli stessi risultati, ovviamente. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Gasperini alla Roma, l’uomo del ‘miracolo’ Atalanta deve conquistare una città diffidente

