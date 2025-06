Gasparri sulla figuraccia azzurra | Spalletti inadeguato rischiamo di rimanere fuori anche stavolta

Maurizio Gasparri non nasconde la sua delusione e preoccupazione per il futuro della Nazionale italiana. Con un occhio critico alla gestione di Spalletti, il senatore di Forza Italia mette in guardia: rischiamo di perdere un’occasione storica di qualificazione ai Mondiali, anche in questa edizione ricca di opportunità . È il momento di scuotersi e dimostrare che il calcio italiano può ancora brillare, altrimenti si ripeteranno figuracce che fanno male a tutti noi.

«Sarebbe clamoroso se l’Italia non dovesse qualificarsi ai Mondiali di calcio. Soprattutto in questa edizione in cui parteciperanno ben 48 squadre». Maurizio Gasparri è ancora irritato per la figuraccia di Oslo. Il presidente dei senatori di Forza Italia, interpellato dal nostro giornale, dice la sua da tifoso azzurro e appassionato di calcio di vecchia data. «Luciano Spalletti è inadeguato a guidare questa nazionale, per la sua presunzione e per la sua mancanza di umiltà », premette Gasparri. Senatore Gasparri, secondo lei rischia di non partecipare ai mondiali anche stavolta? «Spero di no, anche se le premesse ci sono tutte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gasparri sulla figuraccia azzurra: “Spalletti inadeguato, rischiamo di rimanere fuori anche stavolta”

