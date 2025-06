Garnacho al Napoli è ancora una possibilità | ora lo pagano 3 volte tanto

Garnacho al Napoli pareva un capitolo chiuso, ma il ritorno sulla scena a un prezzo triplicato riaccende le speranze dei tifosi. La volontà di rinforzare le corsie esterne, ancora più urgente dopo la perdita di Kvaratskhelia, rende questa possibilità una vera opportunità per il nuovo Napoli di Antonio Conte. La domanda è: sarà questa la mossa vincente per risollevare le sorti azzurre? Solo il tempo dirà se il sogno diventerà realtà.

Sembrava una storia finita, ma certe ferite non si chiudono mai del tutto. Garnacho torna nei radar del Napoli, stavolta a un prezzo diverso: l’indizio che non mente – serieanews.com La prima necessità per il nuovo Napoli di Antonio Conte è sicuramente rinforzare le corsie esterne. L’addio di Kvaratskhelia brucia ancora tantissimo. E bruciano, se vogliamo dirla tutta, anche tutte le porte in faccia che il Napoli ha preso nel mercato di gennaio. Ma ora si chiude un capitolo e ne comincia un altro. Uno con lo scudetto cucito di nuovo sul petto e, soprattutto, con tanti soldi in cassa da spendere. 🔗 Leggi su Serieanews.com