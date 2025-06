Garlasco scatta la condanna | la bella notizia per Stefania Cappa Cosa succede

Garlasco scatta la condanna: una vittoria significativa per Stefania Cappa. Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che riconosce la responsabilità di Riccardo Festinese e Alessandro De Giuseppe, autori dell'inchiesta televisiva trasmessa nel 2022, giudicata diffamatoria nei confronti della cugina di Chiara Poggi. Questa decisione segna un passo importante nella tutela della reputazione delle persone coinvolte in casi delicati come quello di Garlasco, restituendo giustizia e speranza.

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Riccardo Festinese e Alessandro De Giuseppe, rispettivamente autore e conduttore di un'inchiesta televisiva trasmessa nel maggio 2022 durante uno " Speciale Le Iene ". L'inchiesta è stata giudicata "diffamatoria" per le insinuazioni mosse contro Stefania Cappa, cugina della vittima Chiara Poggi, in merito al delitto di Garlasco avvenuto nel 2007. Il caso ruota attorno alle affermazioni fatte durante il programma televisivo, che suggerivano un coinvolgimento di Cappa nel crimine. Il Tribunale ha ritenuto che tali affermazioni fossero prive di fondamento e lesive della reputazione dell'accusata e con questa sentenza, Stefania Cappa otterrà un risarcimento.

