Garlasco l' avvocato Massimo Lovati | Le bugie di Stasi erano le bugie di una pedina minacciata da altri

Nel cuore di Garlasco, la verità emerge tra le ombre di un caso ancora avvolto da mistero. L’avvocato Massimo Lovati svela dettagli sconvolgenti nell’intervista a "Quarto Grado", rivelando come le bugie di Stasi fossero il riflesso di una pedina minacciata da poteri più oscuri. Chiara, diventata troppo scomoda, rappresentava un pericolo che non poteva essere ignorato. La verità sta finalmente emergendo, lasciando spazio a nuovi interrogativi e speranze di giustizia.

L'intervista a "Quarto Grado" al legale di Andrea Sempio: "Chiara era diventata pericolosa per quello che aveva scoperto".

