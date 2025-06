Garlasco la stoccata di Nordio su Stasi | Come fai a condannare quando

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a parlare della delicata vicenda di Stasi a Garlasco, sottolineando che "al di là del caso o meno, bisogna riformare la legge". La sua presa di posizione apre un dibattito cruciale: è giusto condannare senza una riforma strutturale del sistema giudiziario? La sfida è complessa: garantire giustizia e diritto a tutti, anche in casi emblematici come questo.

"Al di là del caso Garlasco o meno, bisogna riformare la legge". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a parlare della nuova inchiesta della procura di Pavia che indaga per omicidio in concorso Andrea Sempio, mentre Alberto Stasi al termine di un lungo e tormentato iter processuale è in carcere con una sentenza definitiva. "Dopo la riforma madre di tutte le riforme costituzionali sulla separazione delle carriere, la riforma sul Csm e sulla creazione dell'Alta Corte disciplinare, metteremo mano al Codice di procedura penale e probabilmente anche questa sarà una riforma", ha detto il Guardasigilli a La Festa dell'Innovazione 2025 del quotidiano Il Foglio a Venezia.

