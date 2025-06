Garlasco la madre di Andrea Sempio sul rapporto con l’ex pompiere | Solo un amico di infanzia ora non mi farà più neanche gli auguri a Natale

Garlasco e il caso Chiara Poggi continuano a svelare nuovi dettagli, tra cui il mistero che avvolge Andrea Sempio e il suo rapporto con un ex pompiere, un amico d’infanzia ormai scomparso anche dai saluti natalizi. La vicenda si infittisce di sospetti e ipotesi, mentre l’attenzione degli inquirenti si concentra su elementi chiave come il biglietto di parcheggio di Vigevano. Tra dubbi e rivelazioni, il mistero sul delitto di Garlasco resta ancora irrisolto, lasciando tutti con molte domande senza risposta.

Tra i tanti elementi tornati al centro delle attenzioni investigative per l'efferato delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, c'è la figura dell' ex vigile del fuoco, ipotizzato come possibile persona legata al famoso biglietto del parcheggio di Vigevano presentato come un elemento a sostegno dell'alibi di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. Secondo alcune ipotesi emerse in questi mesi, il ticket potrebbe non appartenere a Sempio, ma proprio alla madre, che avrebbe avuto un incontro di nascosto, forse sentimentale, con quell'uomo. Il rapporto tra la madre di Sempio e l'ex pompiere.