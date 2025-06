Garlasco i timori di Sempio confidati al padre 8 anni fa | Non mi sento tranquillo E parlava già di Dna

Garlasco, 8 anni fa: Andrea Sempio confidava al padre i suoi timori, parlando di DNA e preoccupazioni che sembravano anticipare il dramma. Quel dialogo, risalente al 2017, rivela un lato nascosto di una vicenda ancora avvolta nel mistero. Dalle intercettazioni emerge un quadro complesso, dove le parole di un padre cercano di rassicurare, ma il peso di quei segreti rimane indelebile.

Era già preoccupato nel 2017, Andrea Sempio, quando era finito indagato per l?omicidio di Chiara Poggi. Dalle vecchie intercettazioni emerge anche come il padre lo rassicurasse,.

