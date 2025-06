Garlasco genitori di Chiara Poggi mostrano contenuto borsa della figlia | Sempre stata qui manovra per scagionare Alberto Stasi - VIDEO

I genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, affrontano un nuovo capitolo nel caso della scomparsa della loro figlia, rivelando che la borsa di Chiara, da tempo sparita, non è mai uscita di casa e conteneva "segreti" che ora riaccendono il mistero. Una manovra che sembra mirata a scagionare Alberto Stasi, e che coinvolge emozioni, segreti e verità nascoste. Scopriamo insieme tutta la verità dietro questa intricata vicenda.

La borsa di Chiara sembra essere stata rubata perché "contenente dei segreti", invece è sempre stata in casa La borsa di Chiara Poggi sembrava essere sparita, forse perchè dentro vi erano contenuti "dei segreti". Invece è sempre stata a casa Poggi. A Quarto Grado, Giuseppe e Rita Poggi, i gen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, genitori di Chiara Poggi mostrano contenuto borsa della figlia: "Sempre stata qui, manovra per scagionare Alberto Stasi" - VIDEO

Ma davvero vi si deve spiegare che c’è differenza tra il darle vagamente della mignotta che forse ha una tresca con lo zio e il mostrare una borsa,con il consenso della madre,che insistevano fosse stata rubata?la avete fatta la comprensione del testo alle elem Partecipa alla discussione

