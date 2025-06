Garlasco dov' è finito il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi?

Alla procura di Pavia mancherebbero alcuni reperti chiave per la nuova indagine: ecco perché potrebbero essere stati distrutti.

Chi è Marco Panzarasa, l'amico di Alberto Stasi che era già finito nelle indagini sul delitto di Garlasco - Marco Panzarasa è un amico di Alberto Stasi, coinvolto nelle indagini sul delitto di Garlasco. La sua figura emerge nuovamente poiché il suo DNA sarà acquisito per l'incidente probatorio, alimentando ulteriormente l’interesse e le speculazioni attorno a questo caso intricato e controverso.

Il caso Garlasco e quella guerra dentro la massoneria e la magistratura 26/05/2025 di Cesare Sacchetti Se si dovesse pensare allo scenario nel quale ambientare un giallo, forse Garlasco non sarebbe il primo posto che verrebbe in mente. Un piccolo paesino Partecipa alla discussione

Garlasco e la prova sparita, cosa succede ora? Per la difesa un’arma in più, ma c'è l’intelligenza artificiale - Potrebbe essere un’arma per la difesa, ma non è detto che si tratti di un poker di assi. Se è vero il fatto che il campione di dna trovato nel 2007 sotto le unghie di Chiara ... Riporta ilmessaggero.it

Garlasco, il mistero della telefonata sul cellulare di Chiara: "Un fisso di Savona" - La sera prima del delitto Chiara Poggi avrebbe ricevuto una chiamata da Savona. Agli atti della nuova inchiesta anche le telefonate e gli sms delle gemelle Cappa ... Come scrive msn.com

Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio? Le impronte sul cartone e la traccia genetica: oggi l'incidente probatorio - Uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 il suo è un caso risolto: l'allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, una condanna che ha quasi finito di scontare . Come scrive corriereadriatico.it

Diciotto anni dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco si riapre il caso con un nuovo indagato