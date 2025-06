Garlasco chi è Antonio | l' ex pompiere di Vigevano amico di Daniela Sempio la mamma di Andrea e perché potrebbe far crollare l' alibi

Garlasco, un nome che riecheggia tra misteri e vecchie amicizie. Chi è davvero Antonio, l’ex pompiere di Vigevano amico di Daniela Sempio, mamma di Andrea? La loro lunga conoscenza potrebbe avere il potere di far crollare un alibi, svelando dettagli nascosti e sconvolgendo le certezze. Scopriamo insieme chi si nasconde dietro questi intrecci di relazioni e segreti, perché ogni verità ha il suo peso.

Daniela Sempio e Antonio B, vigile del fuoco in pensione, si conoscono da tempo. I due si sarebbero incontrati per la prima volta quando lei lavorava in una casa di riposo durante un corso.

