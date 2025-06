Garcia sostituisce De Bruyne al 55esimo in Belgio è polemica | ha i cojones ma non deve mortificare il migliore

Il nuovo ciclo di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio è iniziato sotto i riflettori, tra polemiche e ambizioni. La sostituzione di Kevin De Bruyne al 55° minuto, motivata dall’allenatore con problemi di forma, ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e commentatori. D’altro canto, Garcia dimostra coraggio e determinazione, ma il equilibrio tra rispetto dei campioni e strategie emergono come le sfide principali di questa nuova avventura.

De Bruyne-Belgio, Garcia sotto accusa: «Sostituito perché non è in forma», esplode la polemica. Il nuovo corso di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio non parte nel migliore dei modi. Dopo l’1-1 contro la Macedonia del Nord alle qualificazioni ai Mondiali 2026, le dichiarazioni del tecnico hanno sollevato un vespaio di polemiche. In conferenza stampa, Garcia ha spiegato così la sostituzione di De Bruyne al 57’: « Giochiamo di nuovo lunedì (in casa contro il Galles, ndr) e, come ho detto, è giugno e i giocatori non sono al 100% della forma. È stato difficile per Kevin giocare due partite da novanta minuti in quattro giorni» Garcia ha sottolineato le difficoltà fisiche dei suoi giocatori, attribuendole al caldo e al fitto calendario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Garcia sostituisce De Bruyne al 55esimo, in Belgio è polemica: “ha i cojones ma non deve mortificare il migliore”

In questa notizia si parla di: Garcia Bruyne Belgio Polemica

Belgio, i convocati di Garcia: ci sono quattro “italiani”, la scelta su De Bruyne - Rudi Garcia, ct del Belgio, ha annunciato la rosa dei convocati per le prossime sfide contro Macedonia del Nord e Galles.

Garcia sostituisce De Bruyne al 55esimo, in Belgio è polemica: “ha i cojones ma non deve mortificare il migliore” - Rudi Garcia finisce al centro delle polemiche in Belgio dopo aver dichiarato che De Bruyne "non era in forma". ilnapolista.it scrive

Belgio, Garcia su De Bruyne e non solo: "La condizione fisica dei miei non era buona" - Rudi Garcia, allenatore di Napoli e Roma, non va oltre l'1-1 col suo Belgio sul campo della Macedonia del Nord. Lo riporta msn.com

“De Bruyne non è in forma”: le parole di Garcia preoccupano anche i tifosi del Napoli - 7 Giugno 2025 - 18:00 Esordio difficile per il Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026: 1-1 in Macedonia. Garcia deluso, De Bruyne sostituito. Serve riscossa contro il Galles. Francesco Pipitone ... Si legge su msn.com