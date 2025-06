Garcia ammette che c’è un Maggio di fiducia nella difesa del Belgio

Rudi Garcia, l’allenatore del Belgio, apre una finestra di speranza ammettendo un “maggio di fiducia” nella difesa della sua squadra, nonostante il recente pareggio con la Macedonia. La campagna di qualificazione per la Coppa del Mondo non è partita nel modo migliore, ma questa confessione potrebbe segnare l’inizio di una svolta. La squadra belga ha ancora molte carte da giocare: sarà questa la volta buona?

L'allenatore del Belgio Rudi Garcia ha ammesso che c'è "una questione di fiducia" nella difesa della sua squadra, dopo essere stati ancorati da North Macedonia venerdì. La campagna di qualificazione della Coppa del Mondo dei Red Devils è iniziata con un deludente pareggio per 1-1 a Skopje. Lo sciopero del primo tempo di Maxim de Cuyper è stato cancellato da quattro minuti dal tempo, con lo splendido tiro al volo di Ezgjan Alioski che ha salvato un punto per i padroni di casa. Il Belgio aveva controllato grandi periodi del concorso, ma ha sottoperformato i loro 2,2 xg, con Garcia lasciato per le carenze della sua squadra.

