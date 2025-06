Ganz fiducioso | Inter con Chivu hai fatto la scelta giusta! Un fattore

Con grande fiducia, Maurizio Ganz ha espresso il suo entusiasmo per la scelta dell’Inter di affidare a Cristian Chivu la panchina. Convinto delle sue capacità, Ganz sottolinea come questa decisione rappresenti un passo coraggioso e ponderato, rafforzato dall’esperienza di Chivu nelle giovanili nerazzurre e dal suo recente salvataggio del Parma. La scommessa sull’ex difensore promette di portare nuove energie e successi alla squadra, confermando che l’Inter ha fatto la scelta giusta.

Maurizio Ganz si è pronunciato sulla decisione dell'Inter di puntare su Cristian Chivu per la propria panchina. Di seguito il suo giudizio. IL RAGIONAMENTO – Maurizio Ganz si è così espresso a Sky Sport sull'ormai prossimo approdo di Cristian Chivu all'Inter: «Si tratta di una scelta dovuta perché Chivu ha allenato le giovanili dell'Inter, con ottimi risultati, e ha quest'anno salvato il Parma. È anche una scelta coraggiosa, magari qualcuno si aspettava un allenatore diverso, ma penso che alla fine sia stata una decisione giusta da parte di Marotta e dei dirigenti nerazzurri».

