Futuro Svilar distanza con la Roma e tre club in agguato | Petrovic per sostituirlo?

Per fare ciò serve un mercato all’altezza, e prima ancora di pensare a volti nuovi, come il rinnovo di giocatori chiave e investimenti mirati per rafforzare la rosa, la Roma punta a scrivere un nuovo capitolo di successi, con entusiasmo e determinazione.

Una lunga lettera da parte dei Friedkin per ringraziare Ranieri e tifosi e per gettare le basi di un futuro che si spera radioso per la Roma. Dall’entusiasmo per l’arrivo di Gasperini alla riappropriazione dello stemma ASR, fino alla costruzione del nuovo stadio, per un club che vuole imparare dai suoi errori e portare la squadra ai livelli che merita. Per fare ciò serve un mercato all’altezza, e prima ancora di pensare a volti nuovi, come Molina e Giay o Mijnans e Paixao, serve fare ragionamenti su chi in rosa c’è già, a cominciare dal futuro di uno Svilar da blindare a tutti i costi. Pochi giorni fa Ghisolfi ha ribadito volontà e fiducia verso il rinnovo, ma il tutto sembra più facile a dirsi che a farsi, visto che questa telenovela non dà i segnali che tutto il popolo giallorosso vuole ricevere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it