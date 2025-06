Furto e spaccio di droga | due arresti

Due operazioni dei Carabinieri nell’ambito della lotta alla criminalità hanno portato a importanti arresti: un 35enne ai domiciliari per furto e uso illecito di Postepay, e una 31enne condannata a 5 anni per spaccio di droga. Questi interventi dimostrano come la tutela del territorio sia una priorità costante. La sicurezza dei cittadini resta al centro dell’azione delle forze dell’ordine, che continueranno a vigilare con determinazione e impegno.

Comunicato Stampa Un 35enne finisce ai domiciliari per furto e uso illecito di Postepay. Una 31enne condannata a 5 anni per spaccio. Due operazioni distinte, ma ugualmente decisive per la sicurezza del territorio sono state portate a termine dai Carabinieri . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Furto e spaccio di droga: due arresti

