Furto di profumi in centro a Como 28enne aggredisce commessa e fugge in bici | la cattura e l' arresto

Un episodio di furto nel cuore di Como scuote la città: un 28enne ecuadoriano, noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una commessa durante una rapina in profumeria, fuggendo in bici prima di essere catturato e arrestato. La pronta intervento delle forze dell’ordine ha garantito che la giustizia faccia il suo corso, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

