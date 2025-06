Furto a scuola spariti sei computer | Un grave danno e tanta amarezza

Sei computer spariti in un colpo solo: un grave danno e tanta amarezza scuotono il liceo Pontormo di Empoli. In soli tre giorni, tra armadietti e aule, alcuni degli strumenti più importanti della didattica sono svaniti nel nulla, lasciando studenti e insegnanti increduli e delusi. Sì, perché non può passare inosservato un gesto così grave, che mette a rischio l'intera comunità scolastica e la sua sicurezza.

Empoli, 7 giugno 2025 – Sei computer spariti dalle loro aule in tre giorni al liceo Pontormo, nella sede di via Sanzio. Notebook collegati alle rispettive Lim (Lavagne interattive multimediali) che nell’arco di tre pomeriggi si sono volatilizzati. Alcuni erano custoditi dentro gli armadietti, altri erano sopra i banchi. Tutti comunque dentro le classi all’interno delle quali qualcuno si è intrufolato e li ha portati via. "Sì, perchĂ© non può essere un caso – sostiene la dirigente scolastica, Filomena Palmesano – Sei pc che spariscono in tre giorni è un fatto anomalo. In passato abbiamo subìto altri furti ma di lieve entitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto a scuola, spariti sei computer: "Un grave danno e tanta amarezza"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spariti Computer Furto Scuola

Furto a scuola, spariti sei computer: "Un grave danno e tanta amarezza" - I pc sono stati rubati dalle aule della sede di via Sanzio del liceo Pontormo tra martedì e giovedì scorsi. La preside Palmesano: "Ce ne siamo accorti al mattino. Non ci sono segni di effrazione. Un f ... Riporta lanazione.it

Furto alla scuola Piacentini di San Benedetto, spariti pc e un server: non c'è stata effrazione - Il furto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato ed è stato scoperto proprio sabato mattina quando il personale incaricato di aprire la scuola si è trovato ... Fatti che hanno visto sparire, ... Lo riporta corriereadriatico.it

Odioso furto a scuola: rubati tutti i computer usati dagli studenti - Sul posto hanno rilevato che qualcuno aveva forzato la grata di una finestra e portato via 15 computer portatili ... rubinetti spariti, bagni non utilizzabili e scuola per forza di cose chiusa ... Secondo fanpage.it

TG VICENZA (14/11/2018) - FURTO A SCUOLA: SPARITI SEI COMPUTER