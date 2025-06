Furti e spaccio | tre arresti e una denuncia

Un'ondata di interventi dei carabinieri di Genova ha portato a tre arresti e una denuncia, segnando un importante passo nella lotta contro furti e spaccio. Tra i fermati, un 31enne sorpreso durante una perquisizione domiciliare nel quartiere di San Teodoro. La loro determinazione rafforza la sicurezza della città e riafferma il nostro impegno contro la criminalità .

Tre arresti e una denuncia, tra spaccio e furti: questo il bilancio dell'attività di questi giorni dei carabinieri del comando provinciale di Genova. In particolare, un 31enne è stato arrestato dai militari di San Teodoro e Scali per spaccio, poiché a seguito di perquisizione nella casa.

In questa notizia si parla di: Spaccio Furti Arresti Denuncia

