Furti d' auto a gogò a Orta Nova colpo in pieno giorno sventato dai carabinieri

Orta Nova si trova nuovamente nel mirino dei ladri di auto, che colpiscono senza sosta e senza orari, seminando paura tra i cittadini. Tuttavia, l'ultimo episodio, avvenuto intorno alle 11 di ieri in via Ponticelli, è stato prontamente fermato dai carabinieri, dimostrando che le forze dell'ordine sono sempre vigili e pronte a intervenire. La comunità può finalmente respirare un po’ più serena, grazie a questi interventi tempestivi.

Furti d'auto a gogò, ad Orta Nova, dove si colpisce in modo indiscriminato dal centro alla periferia e a tutte le ore del giorno e della notte. L'ennesimo colpo, sventato dai carabinieri, è avvenuto intorno alle 11 di ieri, 6 giugno, in zona via Ponticelli, uno degli ingressi del maggiore dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furti d'auto a gogò a Orta Nova, colpo in pieno giorno sventato dai carabinieri

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Furti Auto Gogò Orta

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte - A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici.

Furto d'auto in diretta a Giovinazzo: rubano un suv in meno di un minuto nei pressi del municipio