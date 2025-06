Furgone in fiamme | danneggiate auto parcheggiate vicino ma nessun ferito

Un pomeriggio di emergenza a Verona: un furgone in fiamme ha causato danni alle auto parcheggiate nelle vicinanze, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Alle 14 di oggi, in Via Aurelio Nicolodi, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare l'incendio. L’evento ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale e sull’importanza della prevenzione. La questione rimane al centro dell’attenzione cittadina, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

Verso le 14 di questo pomeriggio, 7 giugno, un furgone centinato ha preso fuoco a Verona, in Via Aurelio Nicolodi. E fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Verona con un’autopompa e un’autobotte. L’incendio è stato. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Furgone in fiamme: danneggiate auto parcheggiate vicino, ma nessun ferito

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Furgone Fiamme Danneggiate Auto

Atena Lucana, furgone in fiamme sull'A2: intervengono i vigili del fuoco - Pomeriggio di panico sull’autostrada A2 del Mediterraneo, presso Atena Lucana, a causa di un furgone in fiamme.

Furgone parcheggiato a bordo strada si incendia, in fiamme anche 2 auto: paura per le case vicine - VERONA - L'incendio del furgone a bordo strada, nel cuore del centro abitato. È accaduto oggi, alle 14, in via Aurelio Nicolidi, dove il ... msn.com scrive

Furgone in fiamme, veicolo completamente distrutto: danneggiate anche due auto ma non ci sono feriti - VERONA – Attimi di paura oggi pomeriggio, 7 giugno, intorno alle 14:00 a Verona, in via Aurelio Nicolidi, dove un furgone ha preso fuoco, generando fumo denso e preoccupazione tra i residenti della zo ... Come scrive nordest24.it

Furgone in fiamme a Verona, danneggiate anche due auto in sosta - Incendio di un furgone a Verona, in via Nicolodi: danneggiate anche due auto parcheggiate vicino. Nessuna persona è rimasta ferita. Secondo veronaoggi.it

07 Marzo 2023 Taurisano LE da Furgone partono fiamme, danneggiate due Auto