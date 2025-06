Fuorigioco con l’Ai e immagini Var visibili a tutti | tutte le novità Fifa per il nuovo Mondiale per Club

Il prossimo Mondiale per Club degli Stati Uniti promette di rivoluzionare il calcio con novità mai viste prima: dall’intelligenza artificiale al VAR visibile sui maxi schermi, fino alle bodycam del direttore di gara. Un evento senza precedenti, che unisce innovazione e spettacolo, portando il gioco a un livello superiore. La FIFA ha deciso di abbracciare il futuro, rendendo ogni partita più coinvolgente e trasparente. Prepariamoci a vivere un torneo memorabile, dove tecnologia e passione si incontrano per regalare emozioni uniche.

Intelligenza artificale, Var sui maxi schermi e bodycam per il direttore di gara: sarà un Mondiale per Club tutto nuovo, quello che prenderà il via tra una settimana precisa negli Stati Uniti. Un format mai visto, e mai così ricco di squadre, darà la possibilità alla Fifa di introdurre sul campo una lunga serie di innovazioni tecnologiche e di regolamento. Con l’obiettivo di rendere lo spettacolo della palla rotonda ancora più godibile, rapido ed emozionante. Ma, allo stesso tempo, andando incontro a richieste che le tifoserie di molti campionati mondiali da anni richiedono in nome della trasparenza delle decisioni arbitrali. 🔗 Leggi su Open.online

