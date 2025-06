Frode alimentare | sequestri e denunce nelle aree di servizio sull’autostrada Catania Palermo

Scandali nel settore alimentare sull'autostrada Catania-Palermo: sequestri, denunce e un giro di vite contro le frodi. La Polizia di Stato, con una task force dedicata, ha intensificato i controlli nelle aree di servizio per garantire sicurezza e legalità, dimostrando che tolleranza zero è la strada da seguire. Continua a leggere per scoprire come queste azioni proteggono i consumatori e ripristinano la fiducia nel settore alimentare.

Operazione della Polizia di Stato contro le irregolarità nella vendita di prodotti alimentari. Tolleranza zero per chi viola le norme sulla sicurezza alimentare: questo il principio guida della recente operazione portata a termine dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato, finalizzata al contrasto delle frodi commerciali e alla protezione della salute dei consumatori. Controlli serrati lungo l'autostrada Catania-Palermo. Nei giorni scorsi, un'imponente attività di verifica ha coinvolto i punti ristoro di diverse aree di servizio in Sicilia. In prima linea gli agenti della Polizia Stradale del Compartimento "Sicilia orientale", affiancati da: Corpo Forestale.

