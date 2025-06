Freedom Flotilla la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza ha raggiunto l’Egitto

La Freedom Flotilla, con Greta Thunberg tra gli attivisti a bordo, ha raggiunto le coste egiziane dopo un lungo viaggio da Catania, portando aiuti umanitari a Gaza e sfidando il blocco israeliano. La nave Madleen, parte della Coalizione, si avvicina sempre di più alla Striscia, simbolo di un impegno globale per la pace e i diritti umani. La missione continua, alimentando speranze e tensioni in una regione già segnata da conflitti.

Una nave di aiuti con 12 attivisti a bordo ha raggiunto la costa egiziana e si sta avvicinando a Gaza. Lo hanno reso noto gli organizzatori. La nave Madleen, che fa parte della Freedom Flotilla Coalition, è salpata da Catania il 1° giugno con un carico di aiuti “per rompere il blocco israeliano su Gaza”, hanno dichiarato gli attivisti. “Stiamo navigando al largo delle coste egiziane – ha detto l’attivista tedesca per i diritti umani Yasemin Acar -. Stiamo tutti bene”. Tra le persone a bordo dell’imbarcazione ci sono l’attivista per il clima Greta Thunberg, l’attore di Game of Thrones Liam Cunningham, la deputata franco-palestinese del Parlamento europeo Rima Hassan, a cui è stato vietato l’ingresso in Israele, e l’attivista brasiliano Thiago Avila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza ha raggiunto l’Egitto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gaza Nave Freedom Flotilla

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg - La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

MEDIO ORIENTE | Una nave di aiuti, la Madleen che fa parte della Freedom Flotilla Coalition, con 12 attivisti a bordo, tra i quali Greta Thunberg, ha raggiunto la costa egiziana e si sta avvicinando a Gaza. #ANSA Partecipa alla discussione

Una piccola nave sta provando a consegnare cibo e beni essenziali a #Gaza https://ilpost.it/2025/06/07/nave-blocco-gaza-freedom-flotilla-madleen/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=share… via @ilpost Partecipa alla discussione

Freedom Flotilla, la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza ha raggiunto l’Egitto - La Marina israeliana si è detta pronta a bloccare l'imbarcazione qualora dovesse avvicinarsi alle acque territoriali israeliane ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Una piccola nave sta provando a consegnare cibo e beni essenziali a Gaza - È partita domenica dal porto di Catania, Israele ha detto che non la farà attraccare, e a bordo c'è anche Greta Thunberg ... ilpost.it scrive

La coraggiosa missione di una nave umanitaria, con Greta Thunberg, verso Gaza - AGI - La nave umanitaria Madleen, con a bordo 12 attivisti tra cui Greta Thunberg, ha raggiunto la costa egiziana e si sta avvicinando alla Striscia di Gaza. Lo ha riferito in una nota diffusa da Lond ... Riporta msn.com

Israel THREATENS To Raid Ship Carrying Greta Thunberg And Gaza Aid, Vows To ‘Stop’ Freedom Flotilla