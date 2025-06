‘Free Palestine’ il grido della piazza per Gaza a Roma

In una piazza Vittorio Emanuele II vibrante di solidarietà, migliaia di cittadini si sono riuniti per gridare "Free Palestine" e chiedere la fine del massacro a Gaza. Tra bandiere palestinesi e striscioni appassionati, il corteo si prepara a partire, unendo voci e speranze in un messaggio di pace e giustizia. È un momento di forte mobilitazione che testimonia come la piazza possa diventare strumento di cambiamento.

"Free, free Palestine": lo gridano i partecipanti alla manifestazione per Gaza a Roma quando manca poco alla partenza del lungo corteo che si sta radunando in piazza Vittorio Emanuele II. In un grosso striscione si legge "fermiamo il massacro". Tantissime le bandiere dei promotori dell'iniziativa (Pd, M5S e Avs) tra quelle della Palestina.

