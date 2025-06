Freakier Friday | Trailer Ufficiale Trama e il Caos Estivo al Cinema

Preparatevi a ridere senza sosta con Freakier Friday, il sequel di Quel Pazzo Venerdì! Unire tre generazioni in un vortice di comicità e caos estivo, questo nuovo capitolo porta sul grande schermo un irresistibile scambio di corpi. Non perdere il primo trailer e scopri come il divertimento esplode in un’estate all’insegna delle risate e delle sorprese!

Il sequel del cult Quel Pazzo Venerdì è pronto a invadere le sale con un nuovo, esilarante scambio di corpi che coinvolge tre generazioni.

Freakier Friday | Official Trailer | In Theaters August 8