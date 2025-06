Fratture e traumi bimbo in condizioni disperate al Santobono La madre | Gli avevano prescritto un antibiotico

Un dramma che scuote il cuore di Napoli: il piccolo Pietro, appena nove mesi, lotta tra la vita e la morte all’ospedale Santobono, dopo un trasferimento in eliambulanza da Sapri. Le sue fratture multiple e le gravi lesioni cerebrali rappresentano una tragedia incredibile: cosa si nasconde dietro questa situazione disperata? La comunità è in attesa di risposte e di un miracolo.

È ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli il piccolo Pietro, nove mesi, trasferito in eliambulanza dall'ospedale di Sapri con un quadro clinico drammatico: fratture multiple e gravi lesioni cerebrali. Dalla risonanza magnetica sono emerse estese lesioni.

