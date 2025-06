Frattesi Napoli cambia il futuro del centrocampista con Chivu? Lo scenario

Il futuro di Frattesi a Napoli si fa sempre più incerto, con nuovi scenari che coinvolgono anche l’Inter e l’arrivo di Chivu sulla panchina. La rivoluzione tecnica in corso potrebbe infatti cambiare le carte in tavola, lasciando aperte molte domande sul destino del centrocampista. Tra sogni di mercato e strategie di club, il suo eventuale trasferimento potrebbe dipendere da fattori ancora poco chiari. Ma cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati.

Frattesi Napoli, il centrocampista potrebbe restare all’Inter con l’approdo di Chivu in panchina?. Il Corriere dello sport ha fatto il punto su Frattesi Napoli, ecco come stanno le cose per il centrocampista dell ‘ Inter. IL PIANO – « Obiettivo impossibile d’inverno e punto interrogativo tra le domande dell’Inter: la storia sembrava giunta ai titoli di coda con Inzaghi, ma la rivoluzione tecnica in atto imporrà quantomeno una chiacchierata con Chivu». LA SITUAZIONE – « Si vedrà. Ma il Napoli è forte sul tema, fortissimo, Manna chiacchiera regolarmente con il suo agente Giuseppe Riso. Lo stesso di Buongiorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Napoli, cambia il futuro del centrocampista con Chivu? Lo scenario

In questa notizia si parla di: Napoli Centrocampista Frattesi Chivu

Florentino Juve, il Napoli fa sul serio: possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica. Ultimissime - Il calciomercato è in fermento e Florentino, 25enne centrocampista del Benfica, sta attirando l'attenzione di Juventus e Napoli.

Cds – Inter, Frattesi grande obiettivo del Napoli. Il futuro sembrava scritto, con Chivu… - Dopo l'assalto fallito nel mercato di gennaio, il Napoli è pronto a tornare alla carica per il centrocampista nerazzurro Frattesi ... fcinter1908.it scrive

Inter, da questo poker i futuri compagni di Lautaro e Thuram. Possibile questo... - Il mercato estivo si prepara a vivere nuovi incastri tra Inter e Napoli. Dal possibile scambio agli obiettivi per l'attacco ... Scrive fcinter1908.it

TS - Tutti i nomi per l'Inter di Chivu. Idea Raspadori: resta in piedi lo scambio con Frattesi - Cristian Chivu verrà ufficializzato all'inizio della prossima settimana come nuovo allenatore dell'Inter, ieri rimasto a lungo in sede per la definizione del contratto ma anche per programmare della t ... Si legge su msn.com