Fratta eventi d’estate al via con Virginia

Pronti a brindare alla stagione più amata? Questa sera, a Fratta Terme, si apre ufficialmente l’estate con un evento imperdibile al campo sportivo ‘Spazzoli’. Con ospite d’eccezione Virginia Baldassarri, simbolo di speranza e rinascita, la comunità si riunisce per celebrare il nuovo inizio, tra musica, allegria e tanta solidarietà. La festa di inizio estate, infatti, sarà anche un’occasione speciale per condividere valori, emozioni e unire tutti sotto il cielo di Fratta.

Arriva la bella stagione e si festeggia l’inizio dell’estate in quel di Fratta Terme questa sera a partire dalle ore 19. L’appuntamento è al campo sportivo ‘Spazzoli’ e l’evento avrà un ospite d’eccezione, Virginia Baldassarri, la mamma per cui tutta la comunità della frazione bertinorese, e non solo, si è mobilitata affinché le venissero affidate le migliori cure e protesi di ultima generazione. La festa di inizio estate, infatti, sarà anche l’occasione per chiudere la ‘ raccolta fondi per Virginia ’, che la Pro loco di Fratta, in collaborazione con la società sportiva locale del calcio, dove gioca la figlia di Virginia, e tanti volontari della frazione avevano attivato non appena venuti a conoscenza della storia della loro concittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

