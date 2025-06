Fratelli | il cortometraggio nato a scuola che arriva a Visioni Sarde Intervista al regista Matteo Manunta

Scopri il sorprendente cortometraggio “Fratelli”, nato tra le aule del Liceo Azuni di Sassari e ora in selezione ufficiale a Visioni Sarde 2025. Un racconto emozionante che esplora i legami familiari, il contrasto tra città e campagna, attraverso gli occhi di giovani talenti. In questa intervista esclusiva, il regista Matteo Manunta condivide la genesi di un progetto innovativo, che dimostra come l’arte possa nascere anche in contesti scolastici.

Si intitola “Fratelli” il cortometraggio diretto da Matteo Manunta, in selezione ufficiale a Visioni Sarde 2025, rassegna dedicata al cinema sardo contemporaneo. Il film, che affronta i temi della famiglia, del rapporto tra fratelli e del contrasto tra città e campagna, è nato in un contesto inusuale: un laboratorio scolastico condotto al Liceo Azuni di Sassari nell’ambito di un progetto di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico. «“Fratelli” non è un film autobiografico, ma ha sicuramente un legame con la mia esperienza personale – racconta Manunta – ed è soprattutto il frutto di un percorso collettivo, fatto con e per gli studenti». 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Fratelli”: il cortometraggio nato a scuola che arriva a Visioni Sarde. Intervista al regista Matteo Manunta

