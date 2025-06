Frankenstein di Guillermo Del Toro | il rating conferma che sarà violento e per adulti!

Preparati a un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente: il nuovo Frankenstein di Guillermo del Toro, in arrivo su Netflix a novembre, promette di rivoluzionare l’iconico classico horror con il suo tocco visionario. Con un cast stellare e un rating che conferma toni violenti e per adulti, questo film si preannuncia come un’opera imperdibile per chi ama l’arte del terrore e della narrazione contemporanea. La suspense e le emozioni sono garantite: non vediamo l’ora di scoprirlo!

Il Frankenstein di Guillermo del Toro continua il trend di successo dell’iconica storia del mostro. Il film Netflix in uscita a novembre è un adattamento dell’omonimo romanzo horror classico del 1818 di Mary Shelley. Il prossimo Frankenstein vanta un cast stellare che include Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz. Charles Dance, Christian Convery, Ralph Ineson. Segna il primo rifacimento di un iconico mostro della Universal da parte di del Toro dopo il suo film vincitore dell’Oscar del 2017, La forma dell’acqua, ispirato a Il mostro della laguna nera del 1954. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

