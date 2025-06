Frane e pioggia | sentieri martoriati | Chiuso anche il rifugio principale

Le recenti frane e le abbondanti piogge hanno lasciato un segno profondo sui sentieri del Mugello, rendendo difficile l’accesso e la sicurezza di molti percorsi. Il Rifugio principale è ancora chiuso, ma l’Associazione Cai Firenze lancia un appello: "Adotta un sentiero" per coinvolgere tutti nella tutela di questo patrimonio naturale. Perché, nonostante le sfide, il Mugello merita di essere preservato e riscoperto: è tempo di agire, insieme.

Ce n'è proprio bisogno: di recente la sezione Cai - Club Alpino Italiano di Firenze ha rilanciato il progetto " Adotta un sentiero ", chiedendo una mano ai propri soci e anche ai non soci per una migliore gestione dei percorsi escursionistici mugellani. La cui situazione, in Mugello, non è tra le migliori. Certo non è semplice prendersi cura di piste e sentieri che si ramificano nei boschi e sui monti dell'Appennino mugellano. Perché sono tanti: sono infatti ben 640 i km di sentieri di competenza dell'Unione montana dei Comuni del Mugello. E i rami principali da anni sono curati dai volontari del Cai di Firenze, che di recente ha aperto in Mugello una sezione con sede a Borgo San Lorenzo.