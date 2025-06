Francesco Baldelli FdI contro Matteo Ricci Pd | Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto

Francesco Baldelli di Fratelli d’Italia non risparmia critiche a Matteo Ricci del Pd, definendolo "spocchioso" e accusandolo di usare il voto estivo come artificio politico. A Pesaro, l’assessore regionale alle Infrastrutture ribatte alle dichiarazioni del candidato, sottolineando che i primi caldi non devono distogliere dall’importanza delle scelte vere. La sfida tra i due prosegue, alimentata da tensioni e strategie diverse per il futuro della regione.

L'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci: «Voto in estate un artificio? I primi caldi possono dare alla testa». L'esponente di Fratelli D'Italia, a margine di un evento tenuto a Pesaro, ha commentato così le parole del candidato.

