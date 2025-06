Francesco Baldelli FdI contro Matteo Ricci Pd | Uno spocchioso che ritiene che spararla grossa conti più di tutto

Francesco Baldelli di Fratelli d’Italia non perde occasione per smontare le affermazioni di Matteo Ricci del PD, accusato di usare tattiche politiche discutibili. Con stile diretto e senza peli sulla lingua, Baldelli sottolinea come le decisioni estive possano celare secondi fini, lasciando intendere che il vero imbroglio sta nel modo in cui si fanno passeranno certe scelte. E il confronto si infiamma: chi avrà la meglio?

PESARO – L'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli risponde per le rime a Matteo Ricci: «Voto in estate un artificio? I primi caldi possono dare alla testa». L'esponente di Fratelli D'Italia, a margine di un evento tenuto a Pesaro, ha commentato così le parole del candidato.

