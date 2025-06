Francesca Pascale madrina del Pride Village di Padova | I diritti non hanno colore politico

Francesca Pascale, madrina del Pride Village di Padova, si distingue come voce forte e determinata per i diritti civili, sottolineando che questi non devono essere mai confusi con il colore politico. Dalla scena, lancia un messaggio chiaro contro l'omofobia e le derive di certi estremismi di destra e sinistra, ribadendo l’importanza di un impegno condiviso per una società più giusta e inclusiva. I diritti umani, infatti, appartengono a tutti.

Madrina d'eccezione, dal palco, un intervento forte sui diritti civili, contro l'omofobia e le derive di certa destra e sinistra. L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

In questa notizia si parla di: Diritti Madrina Francesca Pascale

Gaia madrina del Napoli Pride 2025: musica, diritti e identitĂ in evoluzione - Gaia sarĂ la madrina del Napoli Pride 2025, un evento che celebra musica, diritti e identitĂ in evoluzione.

Pride Village, torna il più grande festival inclusivo d'Italia: Francesca Pascale madrina della serata inaugurale - Torna da domani in Fiera a Padova il "Pride Village": il più grande festival inclusivo d'Italia, giunto alla edizione numero 18, che fino al 6 settembre, proporrà ... Segnala ilgazzettino.it

A Padova al via il Pride Village 2025: la madrina è Francesca Pascale - Roma, 5 giu. (askanews) – Torna alla Fiera di Padova, da venerdì 6 giugno a sabato 6 settembre il Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia. La diciottesima edizione del Village ... Si legge su ildenaro.it

Francesca Pascale presidente onoraria di GayLib: â€śÈ tempo che il centrodestra apra gli occhi sui diritti civili” - Francesca Pascale ha accolto con entusiasmo e riconoscenza la proposta di GayLib, accettando di assumere la presidenza onoraria dell'associazione: "GayLib è un nome che parla chiaro: gay, ma anche lib ... Secondo fanpage.it

Napoli Gay Pride, M'Barka Ben Taleb madrina del flash mob dei diritti