Francesca Manzini | Imitare era il mio modo di esistere Dal matrimonio saltato alla rinascita con Striscia dopo anoressia bulimia e un tumore

Francesca Manzini, la voce irriverente e brillante del mondo dello spettacolo, torna sul piccolo schermo per condividere il suo percorso di rinascita. Dall’arte dell’imitazione che le ha permesso di esistere, ai momenti più difficili come l’anoressia, la bulimia e la battaglia contro un tumore, la sua storia è un inno alla resilienza. Con entusiasmo, si prepara a sorprendere il pubblico di Rai 1 come ospite di “Chi può batterci”.

Francesca Manzini torna sul piccolo schermo, questa volta come ospite d?eccezione di Chi può batterci, il nuovissimo quiz show condotto da Marco Liorni, in onda su Rai 1.

