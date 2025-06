frana addio la lecco bellagio ora è aperta

Buone notizie per gli amanti dei paesaggi lacustri: la strada Lecco-Bellagio, interrotta dalla recente frana, è finalmente riaperta. Dopo giorni di intensi interventi, i lavori hanno consentito di ripristinare la sicurezza e di ridare accesso a questa meravigliosa tratta. Ora, con i suoi panorami mozzafiato sulla sponda occidentale del lago di Como, questa strada si prepara a riaccogliere turisti e residenti. La bellezza del lago può tornare a essere vissuta senza ostacoli.

La Lecco - Bellagio è di nuovo aperta e percorribile. Dopo la frana che nella notte tra mercoledì e giovedì si è abbattuta sulla Sp 582 Lariana al Moregallo di Mandello del Lario, sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como, i tecnici dell’Amministrazione provinciale di Lecco hanno lavorato a ritmi serrati per rimuovere la colata di fango e detriti che aveva invaso la carreggiata e per ripristinare le condizioni di sicurezza in modo da dare il via libera al passaggio di auto e altri veicoli. Ieri alle 11 sono state così rimosse le transenne che finora bloccavano il passaggio ed è stata ripristinata la circolazione, giusto in tempo per l’inizio del primo weekend di giugno, che si annuncia foriero di bel tempo e quindi di turisti e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it