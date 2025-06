Fran Garcia Juve | non svanisce questa suggestione per la fascia sinistra La posizione del club bianconero è chiara in vista dell’estate cosa accadrà

La suggestione Fran Garcia alla Juventus non si spegne: l'esterno del Real Madrid continua a farsi strada nel cuore dei tifosi bianconeri. Con la posizione del club ormai chiara in vista dell’estate, il futuro della fascia sinistra potrebbe riservare sorprese e importanti cambiamenti. Se Andrea Cambiaso dovesse partire, l’ingaggio del talento madrileno potrebbe rappresentare la mossa decisiva per rafforzare la rosa. Cosa succederà? Restano ancora molti dubbi e tante aspettative.

Fran Garcia Juve: suggestione che non tramonta per la fascia sinistra. La posizione del club bianconero è netta verso l'estate, cosa accadrà. Il mercato Juve vuole potenziare vari reparti, tra cui le fasce che potrebbero subire più di un mutamento rispetto alla passata stagione. Un nome da tenere in considerazione è quello di Fran Garcia, esterno del Real Madrid. Nel caso in cui partisse Andrea Cambiaso, ecco che Garcia potrebbe rappresentare una buona soluzione da tenere in considerazione per i bianconeri.

Fran Garcia Juve, il laterale del Real Madrid torna di moda per i bianconeri: è uno dei due nomi al vaglio di Giuntoli se non dovesse arrivare quell’obiettivo! Tutti i dettagli - Fran Garcia, il terzino del Real Madrid, è tornato prepotentemente nel mirino della Juventus. Se l'obiettivo primario non dovesse concretizzarsi, il calciatore iberico rappresenterebbe un'alternativa interessante per Giuntoli.

