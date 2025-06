FOTO Scontro tra due auto alle porte di Benevento | tre feriti

Un violento scontro tra due auto alle porte di Benevento scuote la comunità locale. La scena, avvenuta in tarda serata lungo una strada che collega Benevento a San Giorgio del Sannio, ha coinvolto una Fiat 600 e una Punto, provocando tre feriti. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il dramma sottolinea quanto sia importante la prudenza alla guida. Restate con noi per gli ultimi aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente in tarda serata lungo la strada che, da Benevento, conduce verso San Giorgio del Sannio. Per cause in corso di accertamento sono arrivate allo scontro una Fiat 600, con una donna al volante, e un Punto, all'altezza della traversa che porta a Piano Cappelle e dalla quale, stando alla prima ricostruzione, proveniva una delle due auto coinvolte. Il bilancio parla di tre feriti, i due conducenti e un passeggero. Sul posto i Carabinieri di Benevento e due ambulanze che hanno condotto d'urgenza i tre al Pronto soccorso, due al Fatebenefratelli e uno al San Pio.

In questa notizia si parla di: Scontro Auto Benevento Porte

